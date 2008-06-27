Southwest will im Herbst 40 Flüge dazunehmen und 31 streichen

Der Low-Cost-Carrier Southwest will seine Kapazität erhöhen und ab dem 2. November insgesamt neun zusätzliche Flüge anbieten.

Der Low-Cost-Carrier will seine Kapazität erhöhen und ab dem 2. November insgesamt neun zusätzliche Flüge anbieten.