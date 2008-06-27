Southwest will im Herbst 40 Flüge dazunehmen und 31 streichen
27.06.2008 PSEN
Der Low-Cost-Carrier Southwest will seine Kapazität erhöhen und ab dem 2. November insgesamt neun zusätzliche Flüge anbieten.
Der Low-Cost-Carrier will seine Kapazität erhöhen und ab dem 2. November insgesamt neun zusätzliche Flüge anbieten.
Dabei konzentriert sich Southwest auf Schlüssel-Städte wie Denver und Fort Lauderdale. Die Airline sei, im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen, finanziell gut vorbereitet, so CEO Gary Kelly, und wolle weiter wachsen. Möglicherweise behält sie zehn der ursprünglich zur Einstellung bestimmten Flugzeuge in Betrieb, damit würde das Wachstum der Flotte dieses Jahr auf 15 Stück steigen.