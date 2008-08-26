Southwest will diesen Winter 190 Flüge streichen
26.08.2008 PSEN
Southwest will diesen Winter 190 Flüge streichenSouthwest Airlines will ab dem 11. Januar ihren Flugplan um 190 Flüge kürzen und nur sechs neue dazu nehmen.
Southwest Airlines will ab dem 11. Januar ihren Flugplan um 190 Flüge kürzen und nur sechs neue dazu nehmen.
Die 190 Flüge entsprechen ungefähr 5-6% des gesamten Angebots der Southwest Airlines. Einige sollen im März 2009 wieder dazu kommen. Mit der Kürzung versucht die Airline sich den veränderten Umständen im Winter – Stürme und kleinere Nachfrage – anzupassen. Die Airline hatte ausserdem bereits angekündigt, 2009 ihre Wachstumsrate aufgrund der schwachen Wirtschaftslage in den USA nach unten anzugleichen.