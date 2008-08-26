Southwest will diesen Winter 190 Flüge streichen

Southwest will diesen Winter 190 Flüge streichenSouthwest Airlines will ab dem 11. Januar ihren Flugplan um 190 Flüge kürzen und nur sechs neue dazu nehmen.

Southwest Airlines will ab dem 11. Januar ihren Flugplan um 190 Flüge kürzen und nur sechs neue dazu nehmen.