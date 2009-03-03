Southwest weiterhin auf Abwärtskurs

Auch im zweiten Monat des Jahres ist der Verkehr bei der Southwest Airlines weiter geschrumpft.

Heute meldete die Airline für den Monat Februar einen Rückgang des Verkehrs um sechs Prozent. Die Revenue Passanger Miles lagen bei 5,1 Milliarden. Die Auslastung stieg leicht im Vergleich zum Februar des Vorjahres (+0.5 Prozentpunkte) und erreichte 69,1 Prozent. Während der ersten zwei Monate sank der Verkehr bei Southwest Airlines um 6,2 Prozent auf insgesamt 10,2 Milliarden RPMs. Die Auslastung erreichte durchschnittlich 68,5 Prozent, ebenfalls eine Abnahme um 0,5 Prozentpunkte. Southwest ist die zweitgrösste Airline am internationalen Flughafen von Pittburgh, USA.