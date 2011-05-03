Southwest schliesst AirTran Kauf ab

Southwest Airlines gab bekannt, dass der Kauf von AirTran abgeschlossen sei, der Milliarden Deal wurde im September 2010 bekannt gegeben.

Jetzt konnte die Milliarden Transaktion abgeschlossen werden. Mit dem Zusammenschluss von Southwest Airlines und AirTran wird der weltweit grösste und profitabelste Low Cost Carrier mit einer Belegschaft von 43.000 Mitarbeitern eine Flotte von 685 Maschinen betreiben. Bis die Integration der beiden Gesellschaften vollständig abgeschlossen ist, rechnet Southwest Airlines noch mit einigen Jahren. Zusammen werden die beiden Airlines einen Umsatz von rund 13,7 Milliarden US Dollar erwirtschaften, das Passagiervolumen wird in diesem Jahr auf weit mehr als 100 Millionen Passagiere ansteigen.