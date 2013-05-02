Southwest schliesst 1. Quartal mit Gewinn ab

Der weltweit grösste Low Cost Carrier konnte im ersten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 59 Millionen US Dollar erwirtschaften.

Der operative Umsatz ist gegenüber der gleichen Vorjahresspanne um 2,3 Prozent auf 4,084 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kosten haben sich um 1,1 Prozentpunkte auf 4,014 Milliarden US Dollar verteuert. Der operative Gewinn erreichte bei Southwest im ersten Quartal 70 Millionen USD, im Q1 2012 waren es 22 Millionen USD. Die Treibstoffkosten verbilligten sich um 3,5 Prozentpunkte auf 1,457 Milliarden USD, die Personalkosten stiegen um 3,7 Prozent auf 1,183 Milliarden USD. Den Nettogewinn gibt Southwest Airlines für das erste Quartal 2012 mit 59 Millionen US Dollar an, ein Jahr zuvor resultierten in der selben Berichtsperiode ein gewinn von 98 Millionen US Dollar.