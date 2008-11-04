Southwest publiziert Oktoberzahlen

Southwest Airlines hat die Umsätze des vergangenen Monats veröffentlicht.

Der Personenverkehr kletterte von 6,0 Milliarden RPMs im letzten Jahr auf 6,2 Milliarden RPMs, während die Kapazität ebenfalls um 2,9% auf 8,8 Milliarden ASMs anstieg. Die Auslastung sank um 0.1 Prozentpunkt auf 70,4%. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erreichte Southwest 62,4 Milliarden RPMs bei 86,6 Milliarden ASMs, woraus sich eine Auslastung von 72,1% ergab, ebenfalls eine Abnahme im Vergleich zu den 73,4% in der selben Periode des letzten Jahres.