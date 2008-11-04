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Southwest publiziert Oktoberzahlen

04.11.2008 PSEN
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Southwest Airlines hat die Umsätze des vergangenen Monats veröffentlicht.

Der Personenverkehr kletterte von 6,0 Milliarden RPMs im letzten Jahr auf 6,2 Milliarden RPMs, während die Kapazität ebenfalls um 2,9% auf 8,8 Milliarden ASMs anstieg. Die Auslastung sank um 0.1 Prozentpunkt auf 70,4%. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erreichte Southwest 62,4 Milliarden RPMs bei 86,6 Milliarden ASMs, woraus sich eine Auslastung von 72,1% ergab, ebenfalls eine Abnahme im Vergleich zu den 73,4% in der selben Periode des letzten Jahres.

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