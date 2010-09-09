Southwest mit mehr Passagieren

Der weltweit grösste Low Cost Carrier transportierte im Berichtsmonat August mit 9,504 Millionen Fluggästen 6,9 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahresaugust.

Die Nachfrage stieg um 6,4 Prozent auf 7,121 Milliarden Sitzplatzmeilen während das Angebot um 3,7 Prozent auf 8,650 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet wurde. Die durchschnittliche Auslastung stieg um 2,1 Prozent auf 82,3 Prozent. Während den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stieg die Nachfrage bei Southwest Airlines um 2,9 Prozent auf 52 Milliarden Sitzplatzmeilen, das Angebot wurde um 1,8 Prozent auf 65,6 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Das erfreuliche an der Entwicklung sind zudem die angestiegenen Durchschnittserträge, im August sind die Erträge pro Sitzplatzmeile um 15 bis 16 Prozent angestiegen.