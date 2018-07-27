Southwest mit mehr Passagieren
27.07.2018 PS
Im Juni 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,717 Millionen Fluggästen 3,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.
Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 3,2 Prozent auf 14,081 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,6 Prozent auf 12,235 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls gestiegen. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,9 Prozent abgeschwächt.
In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 80,474 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.