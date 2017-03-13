Southwest mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Februar 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,663 Millionen Fluggästen 1,2 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Februar um 1,2 Prozent auf 10,998 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,1 Prozent auf 8,688 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist mit 79,0 Prozent gleich geblieben wie im Vorjahresfebruar.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von rund 700 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie. Im letzten Jahr konnte Southwest 144,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.