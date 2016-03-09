Southwest mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Februar 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,591 Millionen Fluggästen 11,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Februar um 14,7 Prozent auf 10,870 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 13,5 Prozent auf 8,591 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,9 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent zurückgegangen.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von rund 700 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie. Im letzten Jahr konnte Southwest 144,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.