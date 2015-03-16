Southwest mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Februar 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,535 Millionen bezahlenden Fluggästen 3,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Februar um 3,6 Prozent auf 9,475 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um sechs Prozent auf 7,572 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 1,8 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent angestiegen. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von rund 700 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie.