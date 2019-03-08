Southwest mit hohem Gewinn

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Southwest Airlines konnte das Geschäftsjahr 2018 mit einem hohen Nettogewinn von 2,465 Milliarden US Dollar (Vorjahr 3,357 Milliarden USD) abschließen.

Bei dem US-amerikanische Low Cost Carrier Southwest Airlines ist der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um 3,9 Prozent auf 21,965 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kosten verteuerten sich um 5,8 Prozent auf 18,759 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn ging um 5,9 Prozent auf 3,206 Milliarden US Dollar leicht zurück. Die Betriebsmarge erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 14,6 Prozent. Den Nettogewinn gibt Southwest mit 2,465 Milliarden US Dollar an, das waren 26,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Im vierten Quartal 2018 stiegen die Einnahmen um 8,5 Prozent auf 5,704 Milliarden US Dollar, die Kosten verteuerten sich um 8,1 Prozent auf 4,884 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 820 Millionen US Dollar das entspricht einem Plus von 10,7 Prozent. Der Nettogewinn erreichte im vierten Quartal 654 Millionen US Dollar, ein Jahr zuvor waren es noch 1.747 Millionen US Dollar. Der starke Gewinn im vierten Quartal 2017 war wegen einer Steuergutschrift von 1,4 Milliarden US Dollar zustande gekommen.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Southwest Airlines 163,606 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent. Mit dieser Passagierzahl unterstreicht Southwest weiterhin die Führerschaft als weltweit größte Low Cost Airline.