Southwest meldet zweites Quartal

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im zweiten Quartal 2016 konnte Southwest Airlines einen Nettogewinn von 820 Millionen US Dollar (Vorjahr 608 Millionen USD) erwirtschaften, das ist ein Plus von 35 Prozent.

Der weltweit größte Low Cost Carrier konnte den Umsatz im zweiten Quartal um fünf Prozent auf 5,384 Milliarden US Dollar (Vorjahr 5,111 Milliarden USD) steigern. Im gleichen Zeitraum haben sich die operativen Kosten um zwei Prozent verteuert und erreichten 4,108 Milliarden US Dollar (Vorjahr 4,026 Milliarden USD). Die Treibstoffkosten gingen um weitere elf Prozent auf 903 Millionen US Dollar zurück. Das Personal verteuerte sich um zwei Prozent auf 1,639 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 1.085 Millionen auf 1.276 Millionen US Dollar um 17,6 Prozent.

Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um 7,2 Prozent auf 10,210 Milliarden US Dollar (Vorjahr 9,525 Milliarden USD). Der Nettogewinn verbesserte sich um 25,6 Prozent auf 1,333 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,061 Milliarden USD).

In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 74,108 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.