Southwest meldet solides Wachstum

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im September 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,496 Millionen Fluggästen 3,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low-Cost-Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im September um 6,8 Prozent auf 12,405 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,3 Prozent auf 9,989 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent abgeschwächt.

Im dritten Quartal 2018 konnte Southwest Airlines insgesamt 41,424 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 121,898 Millionen Fluggäste, was einem Plus von fünf Prozent entspricht.