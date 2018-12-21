Southwest meldet soliden November

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im November 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,013 Millionen Fluggästen 3,2 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit größte Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November um 6,5 Prozent auf 13,399 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember hat sich die Nachfrage um 4,9 Prozent auf 11,326 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 149,986 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 3,9 Prozent entspricht.