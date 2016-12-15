Southwest meldet soliden November

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im November 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,920 Millionen Fluggästen 6,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit größte Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November um 4,9 Prozent auf 12,274 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember hat sich die Nachfrage um 7,2 Prozent auf 10,443 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 138,895 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 5,1 Prozent entspricht.