Southwest meldet soliden November

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im November 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,141 Millionen Fluggästen 11,4 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November um 9,7 Prozent auf 11,707 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember hat sich die Nachfrage um 13,9 Prozent auf 9,743 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 132,204 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 6,5 Prozent entspricht.