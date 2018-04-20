Southwest meldet soliden März

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im März 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,317 Millionen Fluggästen 5,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit größte Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März um 2,4 Prozent auf 13,763 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 3,7 Prozent auf 11,764 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um einen Prozentpunkt auf 85,1 Prozent angestiegen.

Im ersten Quartal 2018 konnte Southwest insgesamt 37,543 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von mehr als 700 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen.