Southwest meldet soliden März

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im März 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,591 Millionen Fluggästen 3,6 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März um 4,5 Prozent auf 13,437 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 3,9 Prozent auf 11,300 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,5 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent zurückgegangen.

Im ersten Quartal 2017 konnte Southwest insgesamt 35,578 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von mehr als 700 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen.