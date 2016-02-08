Southwest meldet soliden Januar

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Januar 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,924 Millionen Fluggästen 8,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjanuar.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Januar um 7,8 Prozent auf 11,545 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 11,1 Prozent auf 8,942 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Southwest Airlines 144,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.