Fliegerweb logo

Southwest meldet rückläufige Passagierzahlen

05.09.2008 PSEN
Soutwest_400

Southwest Airlines Co. weist für den August eine Abnahme des Passagierverkehrs um 5,2%, aus trotz erhöhter Kapazität.

Die amerikanische Airline hat ihre Kapazität im August um 1,5% vergrössert, die Zahl der beförderten Passagiere nahm jedoch um 5,2% ab, daraus resultierte eine Auslastung von 74,6%, 5,4 Prozentpunkte weniger als im August 2007. Die Resultate schliessen an den Abwärtstrend an, der sich bereits seit Juni abzeichnet. Die Auslastung war im August auf dem tiefsten Stand seit 2003.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.