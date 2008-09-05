Southwest meldet rückläufige Passagierzahlen

Southwest Airlines Co. weist für den August eine Abnahme des Passagierverkehrs um 5,2%, aus trotz erhöhter Kapazität.

Die amerikanische Airline hat ihre Kapazität im August um 1,5% vergrössert, die Zahl der beförderten Passagiere nahm jedoch um 5,2% ab, daraus resultierte eine Auslastung von 74,6%, 5,4 Prozentpunkte weniger als im August 2007. Die Resultate schliessen an den Abwärtstrend an, der sich bereits seit Juni abzeichnet. Die Auslastung war im August auf dem tiefsten Stand seit 2003.