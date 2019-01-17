Southwest meldet mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Dezember 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,619 Millionen Fluggästen 2,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 5,4 Prozent auf 13,564 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,3 Prozent auf 11,069 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 konnte Southwest Airlines 163,606 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.

Mit dieser Passagierzahl unterstreicht Southwest weiterhin die Führerschaft als weltweit größte Low Cost Airline, dicht darauf folgt die in Irland beheimatete Ryanair mit 139,2 Millionen Passagieren.