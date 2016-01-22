Southwest meldet mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Dezember 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,371 Millionen Fluggästen sechs Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 8,3 Prozent auf 12,073 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 8,6 Prozent auf 10,021 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 83 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Southwest Airlines 144,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.