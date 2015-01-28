Southwest meldet mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Dezember 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,594 Millionen Fluggästen 3,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 2,9 Prozent auf 11,151 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,8 Prozent auf 9,224 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent. Im letzten Jahr konnte Southwest Airlines 110,496 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einer leichten Zunahme von 2,2 Prozent. Rechnet man mit allen Passagieren die in einem Southwest Airlines Flugzeug während einem Jahr transportier wurden, das heisst in der Fachsprache „enplaned passengers“ dann flogen mit der weltweit grössten Low Cost Airline 135,767 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von zwei Prozent.