Southwest meldet mehr Passagiere

Im Dezember 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,307 Millionen Fluggästen 8,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 3,4 Prozent auf 10,840 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 9,8 Prozent auf 8,975 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 4,8 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent. Im letzten Jahr konnte Southwest Airlines 108,076 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einer leichten Abnahme von 1,2 Prozent.