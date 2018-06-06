Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Mai 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,432 Millionen Fluggästen 5,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit größte Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Mai um 5,2 Prozent auf 13,841 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 4,2 Prozent auf 11,706 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,6 Prozent zurückgegangen.

Mit Southwest Airlines flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 65,757 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Southwest Airlines ist weltweit die größte Low Cost Airline und hat ihren Hauptsitz in Dallas. Die Fluggesellschaft betreibt mehr als 700 Verkehrsflugzeuge aus der Boeing 737 Familie.