Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im April 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,782 Millionen Fluggästen 2,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit größte Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April um 1,5 Prozent auf 13,571 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 0,3 Prozent auf 11,202 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeschwächt. Die Auslastung ging um 1,5 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent zurück.

Mit Southwest Airlines flogen in den ersten vier Monaten 51,325 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.