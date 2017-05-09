Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im April 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,461 Millionen Fluggästen 6,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April um 7,6 Prozent auf 13,370 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 8,4 Prozent auf 11,230 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ging um 0,6 Prozentpunkte auf 84,0 Prozent nach oben.

Mit Southwest Airlines flogen in den ersten vier Monaten 49,039 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.