Southwest meldet mehr Fluggäste
10.06.2016 JS
Im Mai 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,248 Millionen Fluggästen 5,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmai.
Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Mai um 4,6 Prozent auf 12,750 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 6,4 Prozent auf 10,859 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf solide 85,8 Prozent verbessert.
Mit Southwest Airlines flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 60,484 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.
Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt mehr als 700 Verkehrsflugzeuge.