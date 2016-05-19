Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im April 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,606 Millionen Fluggästen 3,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April um 4,3 Prozent auf 12,426 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 4,7 Prozent auf 10,359 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ging um 0,3 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent nach oben. Mit Southwest Airlines flogen in den ersten vier Monaten 47,235 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.