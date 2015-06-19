Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Mai 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,566 Millionen Fluggästen 5,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Mai um 7,6 Prozent auf 12,089 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 8,5 Prozent auf 10,202 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert. Mit Southwest Airlines flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 54,089 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt mehr als 670 Verkehrsflugzeuge.