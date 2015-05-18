Southwest meldet mehr Fluggäste

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im April 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,196 Millionen Fluggästen 6,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April um 6,7 Prozent auf 11,912 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 8,6 Prozent auf 9,898 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verbessert. Mit Southwest Airlines flogen in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 44,295 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von gut fünf Prozent.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt mehr als 670 Verkehrsflugzeuge.