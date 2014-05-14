Southwest meldet mehr Fluggäste

Im April 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,319 Millionen Fluggästen 1,2 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April um 0,6 Prozent auf 11,167 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück genommen. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 4,4 Prozent auf 9,118 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 3,9 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent verbessert. Mit Southwest Airlines flogen im ersten Quartal 2014 34,375 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie ein Jahr zuvor.