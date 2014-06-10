Southwest meldet leicht weniger Passagiere

Im Mai 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,686 Millionen Fluggästen 1,6 Prozent weniger bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Mai um 1,5 Prozent auf 11,235 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,6 Prozent auf 9,404 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich von 81,9 auf 83,7 Prozent um 1,8 Prozentpunkte verbessert. In den ersten fünf Monaten flogen mit Southwest Airlines 44,254 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Minus von 0,3 Prozent gleichkommt.