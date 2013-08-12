Southwest meldet im zweiten Quartal Gewinn

Im zweiten Quartal 2013 konnte der grösste Low Cost Carrier einen Nettogewinn von 224 Millionen US Dollar erwirtschaften, ein Jahr zuvor resultierte im zweiten Quartal ein Nettogewinn von 228 Millionen US Dollar.

Im zweiten Quartal 2013 ist der Umsatz verglichen mit dem zweiten Quartal 2012 von 4,616 Milliarden auf 4,643 Milliarden US Dollar gestiegen, im gleichen Zeitraum stiegen die operativen Kosten von 4,156 Milliarden auf 4,210 Milliarden US Dollar. Der Operative Gewinn verschlechterte sich nur ganz leicht von 460 Millionen auf 433 Millionen US Dollar. Der Vorsteuergewinn ist mit 363 Millionen US Dollar praktisch gleich hoch ausgefallen wie im zweiten Quartal 2013.