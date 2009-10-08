Southwest meldet Septemberzahlen
08.10.2009 PSEN
Southwest Airlines Co. hat die Verkehrszahlen für den Monat September veröffentlicht und kann sich nicht beklagen.
Insgesamt flog die Airline im letzten Monat 5,8 Milliarden RPM, 8,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Kapazität sank um 7,8 Prozent auf 7,7 Milliarden ASMs, daraus ergab sich eine Auslastung von 74,7 Prozent, 0,7 Prozentpunkte mehr als im September 2008. Auch im dritten Quartal verbesserte Southwest ihre Verkehrszahlen, die RPMs stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent auf 19,7 Milliarden, während die Kapazität um 5,8 Prozent auf 24,8 Milliarden ASMs schrumpfte. Die Auslastung kletterte um acht Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.
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