Southwest meldet Passagierrückgang

Im Dezember 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 8,610 Millionen bezahlenden Fluggästen 3,7 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember 2012 um 0,2 Prozentpunkte auf 10,479 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,2 Prozentpunkte auf 8,174 Milliarden Sitzplatzmeilen gesunken. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4Prozentpunkte auf 78,0 Prozent. Im letzten Jahr konnte Southwest Airlines 109,346 Millionen bezahlende Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einer leichten Abnahme von 0,7 Prozent. Southwest gibt neben den bezahlenden Passagieren auch noch die Gesamtzahl der zugestiegenen Passagier an (Bonusprogramme, Deadhead Crew usw.), im 2012 transportierte die Airline 133,978 Millionen enplaned passengers.