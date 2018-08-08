Southwest meldet Julizahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juli 2018 konnte Southwest Airlines 14,961 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli um 3,2 Prozent auf 14,617 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 2,1 Prozent auf 12,617 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf immer noch solide 86,3 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 95,435 Millionen Passagiere, was einem Plus von 4,1 Prozent entspricht.