Southwest meldet Julizahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juli 2016 konnte Southwest Airlines 13,630 Millionen Fluggäste (Vorjahr 13,628 Millionen Passagiere) an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli um 2,3 Prozent auf 13,419 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozent auf 11,666 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,9 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 87,738 Millionen Passagiere, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht.