Southwest meldet Augustzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im August 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,967 Millionen Fluggästen 2,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit größte Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im August um zwei Prozent auf 13,548 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,3 Prozent auf 11,419 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 109,402 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 3,9 Prozent entspricht.