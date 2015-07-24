Southwest im zweiten Quartal mit hohem Gewinn

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im zweiten Quartal 2015 konnte der weltweit größte Low Cost Carrier Southwest Airlines einen Nettogewinn von 608 Millionen US Dollar erwirtschaften, verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 31 Prozent.

Verglichen mit dem zweiten Quartal 2014 ist der Umsatz um zwei Prozent auf 5,11 Milliarden US Dollar angestiegen. Im gleichen Zeitraum haben sich die operativen Kosten um fünf Prozent verbilligt. Die Treibstoffkosten gingen um knapp dreissig Prozent auf 1,005 Milliarden US Dollar zurück. Das Personal verteuerte sich um vierzehn Prozent auf 1,607 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 775 Millionen auf 1,085 Milliarden US Dollar um vierzig Prozent.

Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um knapp vier Prozent auf 9,525 Milliarden US Dollar. Der Nettogewinn verbesserte sich um 72 Prozent auf 1,061 Milliarden US Dollar.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 66,446 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.