Southwest fliegt Jahresgewinn ein

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 7 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines konnte das Geschäftsjahr 2022 mit einem Nettogewinn von 539 Millionen Dollar abschliessen, vor der Corona Krise im Jahr 2019 erwirtschaftetet die Airline einen Gewinn von 2,300 Milliarden Dollar.

Bei dem US-amerikanische Low-Cost-Carrier Southwest Airlines ist der Umsatz verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 um 6,2 Prozent auf 23,814 Milliarden Dollar angestiegen. Die Kosten verteuerten sich wegen den höheren Treibstoffausgaben um 17,1 Prozent auf 22,797 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 1,017 Milliarden Dollar, vor der Krise Ende 2019 stand dieser Benchmark noch bei 2,957 Milliarden Dollar. Die Betriebsmarge erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 4,1 Prozent vor der Krise lag sie noch bei 13,1 Prozent.

Im vierten Quartal 2022 stiegen die Einnahmen verglichen mit dem vierten Quartal 2019 um 22,2 Prozent auf 6,172 Milliarden Dollar, die Kosten verteuerten sich um 35 Prozent auf 6,558 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal resultierte ein Betriebsverlust von 386 Millionen Dollar, vor der Krise im vierten Quartal 2019 lag der Gewinn bei 195 Millionen Dollar.

Im Berichtsjahr 2022 konnte Southwest Airlines 156,982 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 27,4 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 flogen mit Southwest Airlines noch 162,681 Millionen Passagiere. Die angebotene Kapazität erreichte bei Southwest im vergangenen Jahr 148,467 Milliarden Sitzplatzmeilen, während auf der Nachfrageseite 123,843 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeflogen werden konnten. Die Flugzeuge waren zu 83,4 Prozent ausgelastet.

Southwest Airlines beschäftigt 66.656 Mitarbeiter und zählt 770 Boeing 737 Flugzeuge in ihrer Flotte.