Southwest beehrt Boeing mit Grossauftrag

Boeing und Southwest Airlines haben heute eine Festbestellung für 150 neue Boeing 737 MAX Flugzeuge bekannt gegeben.

Mit diesem Auftrag finalisiert Southwest als erster Kunde einen Boeing 737 MAX Auftrag und wird somit zum Erstkunde der 737 MAX. Neben diesem Festauftrag für die modernste 737 Variante hat die Fluggesellschaft mit Sitz in Dallas auch 58 Next Generation 737 Flugzeuge bestellt. Dieser Festauftrag ist die größte Bestellung in der Unternehmensgeschichte von Boeing. Der Wert beläuft sich nach den aktuellen Listenpreisen auf rund 19 Milliarden US Dollar. Die Bestellung ist Teil des Vorhabens von Southwest, ihre komplett aus Boeing Flugzeugen bestehende Flotte zu modernisieren. Als Erstkunde für die 737 MAX wird Southwest voraussichtlich 2017 die erste Boeing 737 MAX übernehmen können.