Southwest Airlines zieht Bilanz

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines konnte das Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettogewinn von 441 Millionen US-Dollar abschliessen, das waren 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bei dem US-amerikanische Low-Cost-Carrier Southwest Airlines ist der Umsatz verglichen mit dem Jahr 2024 um 2,1 Prozent auf 28,063 Milliarden Dollar angestiegen. Im Berichtsjahr 2025 verteuerten sich die Betriebskosten um 1,7 Prozent auf 27,635 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 428 Millionen Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 321 Millionen Dollar.

Im Berichtsjahr 2025 konnte Southwest Airlines 168,334 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 4,1 Prozent. Die angebotene Kapazität erreichte bei Southwest im vergangenen Jahr 180,046 Milliarden Sitzplatzmeilen, Plus 1,6 Prozent. Die Nachfrage erreichte 139,443 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozent. Die Flugzeuge waren zu 77,4 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von drei Prozentpunkten entspricht.

Southwest Airlines beschäftigt 72.790 Mitarbeiter und zählt 803 Boeing 737 Flugzeuge in ihrer Flotte.