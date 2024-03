Southwest Airlines zieht Bilanz

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines konnte das Geschäftsjahr 2023 mit einem Nettogewinn von 498 Millionen US-Dollar abschliessen, das waren 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bei dem US-amerikanische Low-Cost-Carrier Southwest Airlines ist der Umsatz verglichen mit dem Jahr 2022 um 9,6 Prozent auf 26,091 Milliarden Dollar angestiegen. Im Vorjahr erwirtschaftete Southwest Airlines einen Umsatz von 23,814 Milliarden Dollar. Im Berichtsjahr 2023 verteuerten sich die Betriebskosten um 13,3 Prozent auf 25,824 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 267 Millionen Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 1,017 Milliarden Dollar. Vor der Coronakrise Ende 2019 stand dieser Benchmark noch bei 2,957 Milliarden Dollar. Die Betriebsmarge erreichte im vergangenen Geschäftsjahr ein Prozent vor der Krise lag sie noch bei 13,1 Prozent.

Im Berichtsjahr 2023 konnte Southwest Airlines 171,817 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 9,5 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 flogen mit Southwest Airlines noch 162,681 Millionen Passagiere. Die angebotene Kapazität erreichte bei Southwest im vergangenen Jahr 170,323 Milliarden Sitzplatzmeilen, während auf der Nachfrageseite 136,256 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeflogen werden konnten. Die Flugzeuge waren zu achtzig Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 3,4 Prozentpunkten entspricht.

Southwest Airlines beschäftigt 74.806 Mitarbeiter und zählt 817 Boeing 737 Flugzeuge in ihrer Flotte.