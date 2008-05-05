Southwest Airlines wächst trotz widrigen Verhältnissen weiter

Southwest Airlines kann im April mehr Passagiere transportieren als in der gleichen Vorjahresperiode.

Im April 2008 flog die Niedrigpreisgesellschaft aus Texas 6,26 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen ab. Das entspricht einem Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Southwest Airlines weitete die Kapazität lediglich um 5,3 Prozent auf 8,63 Milliarden angebotene Passagiermeilen aus. Die Auslastung konnte dadurch von 72,3 Prozent auf 72,6 Prozentpunkte leicht angehoben werden.

Trotz den rekordhohen Treibstoffpreisen und den Rezessionsängsten ist Southwest Airlines weiterhin gut unterwegs.

Sehen Sie dazu auch die News Sendung vom 2. Mai 2008.