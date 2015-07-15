Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juni 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,909 Millionen Fluggästen 4,5 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 6,7 Prozent auf 12,476 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 6,9 Prozent auf 10,757 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls gestiegen. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 66,446 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.