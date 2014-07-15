Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Juni 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,068 Millionen Fluggästen 1,6 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 1,0 Prozent auf 12,357 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,2 Prozent auf 10,066 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls gestiegen. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 54,164 Millionen bezahlende Fluggäste, was in etwa gleich viele waren wie im gleichen Vorjahreszeitraum.