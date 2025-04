Southwest Airlines mit Verlust

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines musste für das erste Quartal 2025 einen Nettoverlust von 149 Millionen US-Dollar hinnehmen, im Vorjahr resultierte in derselben Zeitspanne ein Verlust von 231 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz ist verglichen mit dem ersten Quartal 2024 um ein Prozent auf 6,651 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Die operativen Kosten haben sich um 2,6 Prozent auf 5,307 Milliarden US-Dollar verteuert. Der grösste Kostenanstieg musste Southwest Airlines beim Personal hinnehmen, dieses verteuerte sich um 5,5 Prozent und erreichte 3,102 Milliarden US-Dollar. Der Treibstoff hat sich um 18,4 Prozent auf 1,249 Milliarden US-Dollar vermindert. Den Betriebsverlust im ersten Quartal 2025 gibt Southwest mit 223 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor lag dieser bei 393 Millionen US-Dollar. Den Nettoverlust gibt Southwest Airlines für das erste Quartal 2025 mit 149 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte in derselben Berichtsperiode ein Nettoverlust von 231 Millionen US-Dollar.

Mit Southwest Airlines flogen im ersten Quartal 2025 insgesamt 37,139 Millionen Passagiere, verglichen mit dem gleichen Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von 9,2 Prozent. Das Angebot lag im ersten Quartal 2025 bei 41,432 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent, die Nachfrage erreichte dabei 30,692 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Minus von 7,4 Prozent entspricht. Der Sitzladefaktor erreichte 73,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 4,4 Prozent gleichkommt.