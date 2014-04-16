Southwest Airlines meldet weniger Passagiere

Im März 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,806 Millionen Fluggästen 0,9 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März 2014 um 0,8 Prozent auf 11,604 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,6 Prozent auf 9,596 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,7 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent gestiegen. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt rund 698 Verkehrsflugzeuge aus der Boeing 737 Familie.